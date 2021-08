E’ morta una dei partecipanti di Masterchef 8: ecco chi è (Di domenica 8 agosto 2021) E’ morta Anna Martelli, una delle protagoniste dell’ottava edizione di Masterchef, che ha voluto dedicarle un post di saluto È lutto nel mondo di Masterchef. È morta Anna Martelli, una delle concorrenti dell’ottava edizione del programma culinario con severi e scrupolosi giudici. A dare la notizia, ci ha pensato direttamente la trasmissione. Con un post sul profilo ufficiale Twitter del programma, è stata annunciata la dipartita dell’ex concorrente. “È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di Masterchef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 8 agosto 2021) E’Anna Martelli, una delle protagoniste dell’ottava edizione di, che ha voluto dedicarle un post di saluto È lutto nel mondo di. ÈAnna Martelli, una delle concorrenti dell’ottava edizione del programma culinario con severi e scrupolosi giudici. A dare la notizia, ci ha pensato direttamente la trasmissione. Con un post sul profilo ufficiale Twitter del programma, è stata annunciata la dipartita dell’ex concorrente. “È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef diItalia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di ...

