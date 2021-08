Covid, Bassetti: 'Dopo un altro giro di virus via le mascherine in primavera' (Di domenica 8 agosto 2021) Ci sarà ancora un'ondata di contagi che per i vaccinati andranno a rafforzare il sistema immunitario e ai no - vax farà sviluppare gli anticorpi quando non avranno conseguenze negative importanti e ... Leggi su genovatoday (Di domenica 8 agosto 2021) Ci sarà ancora un'ondata di contagi che per i vaccinati andranno a rafforzare il sistema immunitario e ai no - vax farà sviluppare gli anticorpi quando non avranno conseguenze negative importanti e ...

Advertising

Adnkronos : #Bassetti: 'Chi è immunizzato ha il 90% in meno di capacità di contagiare'. #varianteDelta - ROSMAMAC : RT @infoitinterno: Covid, Bassetti: 'Dopo un altro giro di virus via le mascherine in primavera' - ROSMAMAC : RT @infoitinterno: Covid, la previsione di Bassetti: “Ancora un’ondata di contagi, poi via le mascherine in primavera” - ROSMAMAC : RT @infoitinterno: Covid, Bassetti: “Via le mascherine a primavera dopo un altro giro di virus” - infoitinterno : Covid, Bassetti: “Via le mascherine a primavera dopo un altro giro di virus” -