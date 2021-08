Chiusi i Giochi a Tokyo | testimone passa a Parigi 2024

(Di domenica 8 agosto 2021)(GIAPPONE) (ITALPRESS) – Cala il sipario sull'Olimpiade di. Il presidente del Cio, Thomas Bach, nel corso della cerimonia di chiusura allo stadio Olimpico, ha dichiaratoi XXXIIEstivi. Al termine della cerimonia di chiusura, andata in scena allo stadio Olimpico di, è stata ammainata la bandiera a cinque cerchi del Cio, issata lo scorso 23 luglio. La bandiera olimpica è stata consegnata alla sindaca di, Anne Hidalgo, chiamata a rappresentare la capitale francese che ospiterà le Olimpiadi estive nel.Allo stadio olimpico di ...

... le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono dichiarate concluse con la formula : "E ora, secondo la tradizione, dichiaro idella XXXII Olimpiade; e invito i giovani del mondo a radunarsi tra ...14.53Tokyo, testimone a Parigi L'ingresso dei portabandiera (per l'Italia Marcell Jacobs) che si sono disposti in cerchio al centro dello stadio Olimpico, poi la festa di tutti gli altri ...TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Cala il sipario sull’Olimpiade di Tokyo. Il presidente del Cio, Thomas Bach, nel corso della cerimonia di chiusura allo stadio Olimpico, ha dichiarato chiusi i XXXII Gio ...Se ne riparla fra tre anni, a Parigi, dove ripetere i successi di questi Giochi sarà veramente difficile, ma si sa, sognare non costa nulla. E a volte i sogni si avverano.