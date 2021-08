Calcio | tifoso fa selfie con Maddison durante Community Shields

(Di domenica 8 agosto 2021) Uncon unnel bel mezzo di una partita. L'inedita scena si è verificata in Inghilterrala finale per il, vinta alla fine 1 - 0 dal Leicester contro il ...

...i suoi compagni di squadra si organizzavano per battere un calcio d'angolo, il centrocampista del Leicester James Maddison, un paio di metri oltre la linea di fondo, si è ritrovato accanto un tifoso. Un selfie con un tifoso nel bel mezzo di una partita. L'inedita scena si è verificata in Inghilterra durante la finale per il Community Shields, vinta alla fine 1-0 dal Leicester contro il Manchester ...