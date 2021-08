Brescia | il cadavere di una donna in un torrente | nella stessa area era stata trovata una scarpa di Laura Ziliani | scomparsa a maggio

(Di domenica 8 agosto 2021) Ildi unaè stato trovato lungo unche porta alla centrale idroelettrica di Temù, in provincia di. L’si trova a circa 500 metri più a sud rispetto a dove eraladi, 55ennel’8. Sul posto la Scientifica dei carabinieri per effettuare le prime indagini: il corpo risulta irriconoscibile. L’erabattuta a lungo nel corso della ricerca, così come era ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brescia cadavere

Unè stato trovato lungo un torrente che porta alla centrale idroelettrica di Temù , in provincia di. È il corpo di una donna e al momento non può essere escluso che si tratti di Laura ...Unè stato trovato lungo un torrente che porta alla centrale idroelettrica di Temù , in provincia di. È il corpo di una donna e al momento non può essere escluso che si tratti di i, l'...Un cadavere è stato trovato lungo un torrente che porta alla centrale idroelettrica di Temù, in provincia di Brescia. È il corpo di una donna e al momento non può ...È il corpo di una donna e al momento non può essere escluso che si tratti della donna svanita nel nulla tre mesi fa, l'otto maggio. Il cadavere non è riconoscibile e serviranno nuovi accertamenti. La ...