Bologna-Pordenone oggi in tv | data | orario e diretta streaming amichevole 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 8 agosto 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, matchin programma domenica 8 agosto alle ore 20:30 nella cornice dello stadio “G. Teghil” di Lignano Sabbiadoro. Di fronte ad un massimo di 1000 spettatori, la squadra di Sinisa Mihajlovic è pronta a tornare in campo dopo i test di lusso contro il Borussia Dortmund e Liverpool. La copertura televisiva dell’evento non è stata ancora comunicata. In ogni caso, Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata in tempo reale. SportFace.