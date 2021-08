Ancora fiamme a Trinità D'Agultu, sul posto un elicottero (Di domenica 8 agosto 2021) (Visited 5 times, 37 visits today) Notizie Simili: Altra giornata di incendi in Sardegna, in volo anche… La Sardegna si prepara al pericolo incendi, 3… Oggi 29 incendi in Sardegna: ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 8 agosto 2021) (Visited 5 times, 37 visits today) Notizie Simili: Altra giornata di incendi in Sardegna, in volo anche… La Sardegna si prepara al pericolo incendi, 3… Oggi 29 incendi in Sardegna: ...

Advertising

euronewsit : Da Atene ad Evia, la Grecia brucia ancora, si registra una vittima: anche in Turchia il fuoco non si ferma ed ora a… - infoitinterno : Incendi Sicilia, ancora fiamme nel Palermitano: intervengono canadair - MoliseTabloid : Ancora incendi in Basso Molise, le fiamme raggiungono i mezzi agricoli e minacciano le abitazioni, evitato il peggio - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - La California continua a bruciare, domato solo un quinto delle fiamme Stando… - zazoomblog : Incendi in Grecia: a Evia villaggio circondato dalle fiamme 55 roghi ancora attivi. Terrore in Attica - #Incendi… -