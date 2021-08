Allarme Inter. Secondo il ‘Sunday Times’ il Tottenham è a un passo da Lautaro. Ma la società smentisce (Di domenica 8 agosto 2021) Prima gli addi di Antonio Conte e di Achraf Hakimi, protagonisti assoluti – in panchina e in campo – dell’ultimo scudetto. Poi l’intesa con il Chelsea per la vendita di Romelu Lukaku, miglior marcatore della stagione passata. Ora le indiscrezioni, rilanciate dall’Inghilterra ma smentite seccamente dall’Inter, riguardo al possibile addio di Lautaro Martinez. Secondo il Sunday Times, il Tottenham avrebbe trovato nei giorni scorsi l’accordo per la cessione dell’attaccante argentino, che con Lukaku nella passata stagione ha composto una delle coppie gol più letali d’Europa. Da ambienti della società ... Leggi su open.online (Di domenica 8 agosto 2021) Prima gli addi di Antonio Conte e di Achraf Hakimi, protagonisti assoluti – in panchina e in campo – dell’ultimo scudetto. Poi l’intesa con il Chelsea per la vendita di Romelu Lukaku, miglior marcatore della stagione passata. Ora le indiscrezioni, rilanciate dall’Inghilterra ma smentite seccamente dall’, riguardo al possibile addio diMartinez.il Sunday Times, ilavrebbe trovato nei giorni scorsi l’accordo per la cessione dell’attaccante argentino, che con Lukaku nella passata stagione ha composto una delle coppie gol più letali d’Europa. Da ambienti della...

