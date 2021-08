Agosto non è Covid free, ecco i cluster delle vacanze La mappa (Di domenica 8 agosto 2021) Dai locali notturni del , dove i giovani si concedono qualche eccesso in più, alle feste illegali con mille ragazzi in una discoteca di , fino ai più ordinati viaggi parrocchiali in Val d'Aosta che ... Leggi su leggo (Di domenica 8 agosto 2021) Dai locali notturni del , dove i giovani si concedono qualche eccesso in più, alle feste illegali con mille ragazzi in una discoteca di , fino ai più ordinati viaggi parrocchiali in Val d'Aosta che ...

Advertising

CottarelliCPI : Ieri passo gli Appennini sulla A1. Sulla 'direttissima' per Firenze coda di 41 min. per cantiere (mi dicono aperto… - LucaBizzarri : Pensavo che la proposta durigoniana di mettere un Mussolini al posto di un Falcone/Borsellino potrebbe vincere, in… - NicolaPorro : ?? Caos #greenpass, Draghi e il reddito di cittadinanza e la vicenda #Tabacci. Questo e altro nella #zuppadiporro de… - fortedibard : RT @marcobardazzi: Le vacanze al mare di Pietro Nenni e quelle di Matteo Salvini nella bella mostra di @Agenzia_Ansa che racconta come è ca… - CarmelindaFire : RT @PBerizzi: Se accogli vieni accolto, se salvi ti salvi. Nessuno ce la fa da solo, tutti abbiamo bisogno di qualcuno. Non è difficile da… -