Super Mario Bros., una rara copia del titolo NES è stata battuta all'asta per 2 milioni di dollari (Di sabato 7 agosto 2021) Una rarissima copia di Super Mario Bros. per NES è stata recentemente battuta ad un'asta online per l'esorbitante cifra di 2 milioni di dollari, Superando il precedente record di vendita per un titolo retro detenuto da Super Mario 64, venduto per 1.56 milioni. Stando a quanto dichiarato da Rob Petrozzo, uno dei fondatori del sito dedicato alla compravendita Rally, il gioco è stato comprato da un acquirente anonimo, quindi non sapremo mai chi ha sborsato ...

