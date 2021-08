Netflix: in arrivo una docu-serie ispirata allo Space X di Elon Musk (Di sabato 7 agosto 2021) Countdown: Inspiration4 Mission To Space sarà una docu-serie davvero speciale che Netflix realizzerà grazie alla collaborazione di Elon Musk. Il colosso di streaming americano infatti è pronto a seguire la prima missione civile di Space X e lo farà praticamente in tempo reale. Il documentario, co-prodotto da Netflix, consentirà ai telespettatori di seguire tutta la prima missione turistica nello spazio in cui quattro turisti completeranno un giro attorno all'orbita della Terra. Nel corso della nuova serie si darà quindi ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 7 agosto 2021) Countdown: Inspiration4 Mission Tosarà unadavvero speciale cherealizzerà grazie alla collaborazione di. Il colosso di streaming americano infatti è pronto a seguire la prima missione civile diX e lo farà praticamente in tempo reale. Ilmentario, co-prodotto da, consentirà ai telespettatori di seguire tutta la prima missione turistica nello spazio in cui quattro turisti completeranno un giro attorno all'orbita della Terra. Nel corso della nuovasi darà quindi ...

Advertising

LavHazza1 : Nevertheless in arrivo il 29 agosto su netflix. Vivo solo per questo. Capite? - hynerdit : Netflix conferma: in arrivo videogiochi in streaming Arrivata la conferma in una conferenza per gli azionisti: Net… - SimonaCroisette : RT @GdiGardy: @nathanielr Cinque minuti per capire se #Beckett in arrivo su Netflix fa per voi o vi tocca vederlo in quanto film dell'ex de… - telesimo : #Netflix ha pubblicato un nuovo teaser #trailer della quarta stagione di #StrangerThings, la popolare #serietv crea… - genovesergio76 : RT @tuttosport: #Georgina, la serie su #Netflix in arrivo: 'Siete pronti?' -