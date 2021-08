Mps, per Unicredit non sarà una passeggiata. Il commento di Polillo (Di sabato 7 agosto 2021) Sono stati in molti a chiedere al ministro dell’Economia, Daniele Franco, di rinviare. Si negozi con Bruxelles una nuova proroga per Mps – questo l’auspicio – per evitare la mannaia di fine anno, quando la partecipazione maggioritaria dello Stato, il 64%, dovrà comunque essere dismessa. Nel frattempo, approfittando anche della prima semestrale positiva della Banca senese, si cerchi un altro cavaliere bianco. E poco importa se alla fine lo sposo – padrone dovrà comunque essere Unicredit. Lo spauracchio di una possibile concorrenza avrà permesso al Tesoro di trattare da una posizione di forza e spuntare un accordo migliore. Parole di buon senso. Che non potremmo che ... Leggi su formiche (Di sabato 7 agosto 2021) Sono stati in molti a chiedere al ministro dell’Economia, Daniele Franco, di rinviare. Si negozi con Bruxelles una nuova proroga per Mps – questo l’auspicio – per evitare la mannaia di fine anno, quando la partecipazione maggioritaria dello Stato, il 64%, dovrà comunque essere dismessa. Nel frattempo, approfittando anche della prima semestrale positiva della Banca senese, si cerchi un altro cavaliere bianco. E poco importa se alla fine lo sposo – padrone dovrà comunque essere. Lo spauracchio di una possibile concorrenza avrà permesso al Tesoro di trattare da una posizione di forza e spuntare un accordo migliore. Parole di buon senso. Che non potremmo che ...

