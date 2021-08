MotoGP | Casey Stoner sul ritiro di Valentino Rossi | “Uno dei miei più grandi rivali | ho potuto imparare molto da te”

(Di sabato 7 agosto 2021)ha deciso: al termine di questo Mondiale 2021 disi ritirerà. Una decisione frutto dell’evidente calo di prestazioni in pista e di un divertimento che sulla moto è andato via via scemando per l’evidente difficoltà di centrare obiettivi ambiziosi., quindi, alla vigilia del weekend in Stiria ha annunciato ai media la sua intenzione di lasciare. Le reazioni sono state molteplici e anche alcunidel passato si sono pronunciati a riguardo. Il riferimento è all’australianocon cuiha battagliato ...

Advertising

OA_Sport : #MotoGP Casey Stoner onora Valentino Rossi, dopo l'annuncio del suo ritiro: uno dei rivali più importanti da cui si… - davidegarofal10 : RT @gponedotcom: Casey Stoner: 'Valentino, hai reso più importanti i miei traguardi': 'Ho imparato molto da Rossi'. Anche Lorenzo riconosce… - rosannaminopoli : @MotoGP_ESPN Grande Casey!!! Laguna Seca rimarrà sempre un esempio di capolavoro sportivo. E ne siete stati entrambi grandi protagonisti! - infoitsport : MotoGP, Casey Stoner: Valentino, hai reso più importanti i miei traguardi - automotorinews : ?? il pensiero di Jorge #Lorenzo e Casey #Stoner dedicato a Valentino #Rossi che dice addio alla #MotoGP… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Casey

...Rossi e gli anni trascorsi inNel 2002 la Classe 500 cambia vestito trasformandosi in... e il 2007 terzo alle spalle della Ducati dell'australianoStoner e della Honda dello ...La rivoluzione dellatrova un Rossi in gran forma, che ha capitalizzato i suoi difetti, è ... da Loris Capirossi, Sete Gibernau, Nicky Hayden eStoner, ai giovanissimi Jorge Lorenzo, Dani ...Valentino Rossi ha deciso: al termine di questo Mondiale 2021 di MotoGP si ritirerà. Una decisione frutto dell'evidente calo di prestazioni in pista e di un divertimento che sulla moto è andato via vi ...L'emblema delle due ruote sta per concludere la sua carriera. Ma c'è stato un tempo in cui Valentino Rossi flirtò con la Formula 1.