“Messi alla Juventus”: James Rodriguez ha una certezza (Di sabato 7 agosto 2021) Il futuro di Lionel Messi è al Psg, ma intanto James Rodriguez sogna la Pulce in bianconero: la rivelazione del calciatore colombiano “Lionel Messi alla Juventus“. A dirlo non è un tifoso bianconero ma James Rodriguez, trequartista colombiano e grande amico di Cristiano Ronaldo. Nessuna rivelazione di mercato però, semplicemente un sogno, peraltro destinato a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 7 agosto 2021) Il futuro di Lionelè al Psg, ma intantosogna la Pulce in bianconero: la rivelazione del calciatore colombiano “Lionel“. A dirlo non è un tifoso bianconero ma, trequartista colombiano e grande amico di Cristiano Ronaldo. Nessuna rivelazione di mercato però, semplicemente un sogno, peraltro destinato a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : Il @PSG_inside e il sogno #Messi: contatti anche in giornata, si lavora per arrivare alla chiusura - DiMarzio : #Calciomercato | Parte il conto alla rovescia per #Messi al @PSG_inside. C'è l'accordo sul contratto: i dettagli - Glongari : Tensione alle stelle tra #Messi e il #Barcellona dopo che La Liga ha negato l’ok alla registrazione del nuovo contr… - alex50va : Si parla di ingaggio di 40 milioni di euro netti annui. Braccio di ferro una minchia. Altra pietra tombale sul calc… - TubioloMarco : @officialmaz @PSG_inside Messi poteva andare incontro alla squadra che lo ha cresciuto a cui ha dato tanto ma che gli ha dato tanto. -