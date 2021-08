L’ossessione del vantaggio

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 7 agosto 2021) Viviamo condi mantenerci in. Tutto ci incalza e noi scappiamo in avanti per paura di farci prendere. Facendo questo però, ci stiamo dimenticando di pensare, o meglio di ragionare su ciò che ci circonda, valutando il presente con un gesto netto, bloccando il mappamondo con la mano. Ma il mappamondo gira e gira ancora, come una trottola impazzita, e con la mano non si riesce più a fermarlo. Le notizie che dai giornali, dalle tv e dai social rimbalzano dentro di noi ci rendono confusi e fragili, a volte speranzosi. C’è Tokyo, per fortuna, con i suoi momenti di gloria, le mamme sempre all’erta, fiere di figli determinati che hanno ...