Jacobs e il “traffico di anabolizzanti” dell’ex nutrizionista: in Inghilterra non sanno perdere (Di sabato 7 agosto 2021) Non c’è pace per Jacobs perché l’Inghilterra perde senza saper perdere: l’atleta azzurro è infatti accusato dai principali tabloid britannici di ‘traffico di anabolizzanti’, perché il suo ex nutrizionista, con cui il rapporto si è interrotto mesi prima, è indagato per lo stesso reato. La brutta Estate dell’Inghilterra Londra ancora una volta resta senza ‘inquilini’. Dopo la coppa europea, che ha virato in direzione Roma, anche la medaglia d’oro nella staffetta 4x100m è sfuggita dalle mani e dal collo degli inglesi che dimostrano ancora una volta totale mancanza di ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 7 agosto 2021) Non c’è pace perperché l’perde senza saper: l’atleta azzurro è infatti accusato dai principali tabloid britannici di ‘di’, perché il suo ex, con cui il rapporto si è interrotto mesi prima, è indagato per lo stesso reato. La brutta Estate dell’Londra ancora una volta resta senza ‘inquilini’. Dopo la coppa europea, che ha virato in direzione Roma, anche la medaglia d’oro nella staffetta 4x100m è sfuggita dalle mani e dal collo degli inglesi che dimostrano ancora una volta totale mancanza di ...

