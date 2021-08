Jacobs, dopo gli ori l'appello del re dei 100 metri: “Adesso indirizzate i vostri figli verso l'atletica” (Di sabato 7 agosto 2021) «Mi auguro che da settembre i genitori portino i figli a fare atletica: è una palestra di vita che ti insegna a non mollare mai, anche quando ci sono grandi difficoltà, come dimostra la mia esperienza».... Leggi su feedpress.me (Di sabato 7 agosto 2021) «Mi auguro che da settembre i genitori portino ia fare: è una palestra di vita che ti insegna a non mollare mai, anche quando ci sono grandi difficoltà, come dimostra la mia esperienza»....

Radio1Rai : ?? #Tokyo2020 ???? È oro! Impresa di #Jacobs, #Tortu, Desalu e Patta nella 4x100! Dopo il record italiano stabilito ne… - EnricoTurcato : Meravigliosa Antonella #Palmisano. Meravigliosa. Oro pazzesco nella 20km di marcia. Sono 4 ORI per l’Italia nell’a… - Agenzia_Ansa : Marcell Jacobs, l'oro più veloce di #Tokyo2020. Dopo i 100 in solitaria, conquista anche la staffetta con Tortu, Pa… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Marcell Jacobs, l'oro più veloce di #Tokyo2020. Dopo i 100 in solitaria, conquista anche la staf… - ninda1952 : RT @RaiNews: Dopo gli ori di venerdì nuove speranze per l'Italia -