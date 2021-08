Inter, Satriano unica certezza per Inzaghi in attacco (Di sabato 7 agosto 2021) Martin Satriano unica certezza per Simone Inzaghi Aggregato alla prima squadra nel ritiro di Appiano Gentile, Martin Satriano rischia di rappresentare l’unica certezza per l’Inter di Inzaghi in vista del debutto in campionato. Con Lukaku in partenza e Lautaro Martinez squalificato, l’uruguaiano rappresenta ad oggi l’unica certezza. “Se la prima di campionato si giocasse oggi e non tra 14 giorni, Simone Inzaghi sarebbe in seria difficoltà in attacco e la difesa del ... Leggi su intermagazine (Di sabato 7 agosto 2021) Martinper SimoneAggregato alla prima squadra nel ritiro di Appiano Gentile, Martinrischia di rappresentare l’per l’diin vista del debutto in campionato. Con Lukaku in partenza e Lautaro Martinez squalificato, l’uruguaiano rappresenta ad oggi l’. “Se la prima di campionato si giocasse oggi e non tra 14 giorni, Simonesarebbe in seria difficoltà ine la difesa del ...

