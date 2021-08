'I vaccini modificano il Dna', 'd'estate non serve vaccinarsi': dall'Iss il vademecum sulle bufale (Di sabato 7 agosto 2021) 'I modificano il Dna', 'non sono testati', 'causano il ' e 'd'estate non serve vaccinarsi': dall' arriva il vademecum sulle . Sono molte le che circolano sui vaccini anti e che l' smonta in un ... Leggi su leggo (Di sabato 7 agosto 2021) 'Iil Dna', 'non sono testati', 'causano il ' e 'd'non':' arriva il. Sono molte le che circolano suianti e che l' smonta in un ...

Advertising

LaStampa : Covid, i vaccini modificano il Dna e non sono testati? - nostrobardo : RT @LaStampa: Covid, i vaccini modificano il Dna e non sono testati? - FabioFZ3 : RT @LaStampa: Covid, i vaccini modificano il Dna e non sono testati? - Mnichetti1 : RT @LaStampa: Covid, i vaccini modificano il Dna e non sono testati? - LucediStella333 : RT @ilmessaggeroit: «Vaccini modificano il Dna», «non sono testati» e «d'estate non serve vaccinarsi»: dall'Iss il vademecum sulle bufale h… -