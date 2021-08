Green pass Italia obbligatorio, multe e controlli: cosa c’è da sapere (Di sabato 7 agosto 2021) Green pass obbligatorio in vigore in tutta Italia. Da ieri, venerdì 6 agosto, i titolari di ristoranti, bar, cinema, teatri e musei sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga solamente se muniti del certificato verde, ma molti esercenti denunciano disagi e difficoltà nei controlli. Il presidente del consiglio Mario Draghi ha intanto invitato gli Italiani a “rispettate le regole” e a vaccinarsi, nel giorno in cui l’ultimo report del ministero della Salute registra 6.599 casi e un tasso di positività al 2,7%. LE ATTIVITÀ PER LE QUALI È RICHIESTO ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 agosto 2021)in vigore in tutta. Da ieri, venerdì 6 agosto, i titolari di ristoranti, bar, cinema, teatri e musei sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga solamente se muniti del certificato verde, ma molti esercenti denunciano disagi e difficoltà nei. Il presidente del consiglio Mario Draghi ha intanto invitato glini a “rispettate le regole” e a vaccinarsi, nel giorno in cui l’ultimo report del ministero della Salute registra 6.599 casi e un tasso di positività al 2,7%. LE ATTIVITÀ PER LE QUALI È RICHIESTO ...

Advertising

andreapezzi : Oggi sono andato a visitare il Parco Nazionale della Sila e per visitare un bosco di alberi centenari mi hanno chie… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - vitosemeraro7 : @essexelle @SimoneBonzanini Lei ha il green pass, si, si accomodi. I controlli non toccano ai ristoratori. - Claudiano1979 : @vitalbaa I vaccini Covid non rendono immuni. Ripetiamo insieme. Un vaccino che non rende immuni non può essere res… -