Golf | WGC-FedEx St Jude Invitational | Harris English rimane in testa ad un round dal termine

Advertising

zazoomblog : Golf WGC-FedEx St. Jude Invitational. Harris English al comando al termine della prima tornata - #WGC-FedEx… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf WGC

OA Sport

Si torna inoltre a giocare la CJ Cup in Giappone, dopo un anno di esilio forzato, mentre ilviene letteralmente dimezzato: il Mexico Championship non si gioca più sotto quell'ala e il ...World...Questo è il pubblico più bello in assoluto che si possa incontrare in un torneo di. Per ... Salgono così a cinque i suoi successi sul PGA Tour (cifra comprensiva di due Major e di un, il ...I migliori golfisti del panorama internazionale continuano a darsi battaglia nel WGC-FedEx St. Jude Invitational (montepremi 10,5 milioni di dollari). L'evento vede al comando sin dal primo round Harr ...(ANSA) - ROMA, 06 AGO - A Memphis, nel WGC-FedEx St. Jude Invitational, quarto evento 2021 del mini circuito mondiale di golf, Harrish English realizza sette birdie nelle prime nove buche e, con un pa ...