Desalu: "Mennea è il mio mito, voglio battere il suo record nei 200" (Di sabato 7 agosto 2021) Eseosa Desalu, terzo staffettista nella 4x100 d'oro dell'Italia a Tokyo 2020, racconta le sue ambizioni future. Leggi su video.gazzetta (Di sabato 7 agosto 2021) Eseosa, terzo staffettista nella 4x100 d'oro dell'Italia a Tokyo 2020, racconta le sue ambizioni future.

Advertising

blusewillis1 : RT @AndreaPecchia1: Pietro guarda, l'hanno rifatta uguale. Un inglese bruciato all'esterno in corsia 8 come hai fatto te. #Mennea #PietroM… - bigfab1 : RT @AndreaPecchia1: Pietro guarda, l'hanno rifatta uguale. Un inglese bruciato all'esterno in corsia 8 come hai fatto te. #Mennea #PietroM… - AfacciaA : RT @AndreaPecchia1: Pietro guarda, l'hanno rifatta uguale. Un inglese bruciato all'esterno in corsia 8 come hai fatto te. #Mennea #PietroM… - lucadelbon : RT @AndreaPecchia1: Pietro guarda, l'hanno rifatta uguale. Un inglese bruciato all'esterno in corsia 8 come hai fatto te. #Mennea #PietroM… - giuseppecamillo : RT @AndreaPecchia1: Pietro guarda, l'hanno rifatta uguale. Un inglese bruciato all'esterno in corsia 8 come hai fatto te. #Mennea #PietroM… -