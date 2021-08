Barcellona, Koeman saluta Messi: “Difficile pensare che non giocherai più qui” (Di sabato 7 agosto 2021) “E’ ancora Difficile realizzare che non giocherai più per il Barcellona. Grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro club”. Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman saluta così Leo Messi dopo l’ufficialità del mancato rinnovo con il Barcellona. “Mi è piaciuta la stagione in cui abbiamo lavorato insieme – ha scritto su Instagram -. Sono rimasto impressionato dalla tua etica del lavoro e dal tuo desiderio di vincere. Tutto ciò ti rende il miglior giocatore del mondo. Adesso, auguro a te e alla tua famiglia il meglio!”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) “E’ ancorarealizzare che nonpiù per il. Grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro club”. Il tecnico delRonaldcosì Leodopo l’ufficialità del mancato rinnovo con il. “Mi è piaciuta la stagione in cui abbiamo lavorato insieme – ha scritto su Instagram -. Sono rimasto impressionato dalla tua etica del lavoro e dal tuo desiderio di vincere. Tutto ciò ti rende il miglior giocatore del mondo. Adesso, auguro a te e alla tua famiglia il meglio!”. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Koeman Barcellona, i convocati per il Trofeo Gamper: decisione su Pjanic Ronald Koeman ha stilato la lista dei convocati del Barcellona per il Trofeo Gamper contro la Juventus: la decisione su Miralem Pjanic Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha stilato la lista dei convocati per il Trofeo Gamper: domani in campo contro la Juventus senza Lionel Messi, dopo l'addio ufficiale per l'impossibilità di ...

Aguero deluso per addio di Messi ma entourage smentisce l'addio ...di lasciare il Barcellona e, a fronte di una delusione che non può essere nascosta, rispetterà il suo accordo col club sino al 2023 e completerà il reparto offensivo della squadra di Koeman con Depay ...

Barcellona, Koeman saluta Messi: "Difficile pensare che non giocherai più qui" Sportface.it “Messi via del Barcellona per colpa tua”: su Griezmann l’accanimento dei tifosi Un gruppo di tifosi del Barcellona si è presentato al centro d’allenamento Joan Gamper venerdì mattina dopo la notizia del mancato rinnovo ...

Trofeo Gamper, Koeman convoca Pjanic contro la Juve È stata diramata la lista dei convocati blaugrana per il trofeo Gamper contro la Juventus. Di fatto l'allenatore Ronald Koeman conferma le presenze del neo acquisto Aguero e soprattutto ...

