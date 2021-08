Bancomat, nuova stangata in arrivo per gli utenti (Di sabato 7 agosto 2021) nuova stangata in arrivo per gli utenti che utilizzano quotidianamente il Bancomat. Andiamo a scoprire cosa sta accadendo. Ogni giorno sono milioni gli italiani che per prelevare i soldi dal conto corrente o dalle carte di credito utilizzano il Bancomat. Un’abitudine consolidata della quale presto alcune persone dovranno imparare a farne a meno. Negli ultimi anni L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 7 agosto 2021)inper gliche utilizzano quotidianamente il. Andiamo a scoprire cosa sta accadendo. Ogni giorno sono milioni gli italiani che per prelevare i soldi dal conto corrente o dalle carte di credito utilizzano il. Un’abitudine consolidata della quale presto alcune persone dovranno imparare a farne a meno. Negli ultimi anni L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

RobertaCriscio : -Appoggialo pure. -No, non si appoggia. -E allora mettilo dentro. Benvenuti a una nuova puntata di 'Roberta, il… - ilgiornale : Diversi i motivi che provocano la smagnetizzazione del bancomat. Avere una nuova carta è semplice ma bisogna pagare… - _Deliranza_ : Assieme allo stipendio ho ricevuto per posta la mia nuova carta bancomat della banca. È per caso un segno divino ch… -