Aspetta il bus alla fermata | 40enne scagliata a terra e uccisa da un’ambulanza fuori controllo

(Di sabato 7 agosto 2021) Avviata un’inchiesta per chiarire le ragioni del drammatico incidente avvenuto in un villaggio inglese. L’ambulanza avrebbe sterzato improvvisamente sul marciapiede Stava semplicemente attendendo l’arrivo del busquando è stata travolta in pieno da. È morta così a soli 40 anni una donna in un villaggio inglese del Surrey, investita dache L'articolo NewNotizie.it.

Avviata un'inchiesta per chiarire le ragioni del drammatico incidente avvenuto in un villaggio inglese. L'ambulanza avrebbe sterzato improvvisamente sul marciapiede