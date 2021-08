Uomo investito da un treno a Empoli: è grave. Ritardi sulla linea Firenze - Pisa (Di venerdì 6 agosto 2021) Empoli (Firenze), 6 agosto 2021 - Un Uomo è in gravissime condizioni dopo essere stato investito da un treno a Empoli. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e l'elisoccorso Pegaso che ha ... Leggi su lanazione (Di venerdì 6 agosto 2021)), 6 agosto 2021 - Unè in gravissime condizioni dopo essere statoda un. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e l'elisoccorso Pegaso che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomo investito Uomo investito da un treno a Empoli: è grave. Ritardi sulla linea Firenze - Pisa Empoli (Firenze), 6 agosto 2021 - Un uomo è in gravissime condizioni dopo essere stato investito da un treno a Empoli. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato l'uomo all'ospedale di ...

Investito dal treno sopravvive ma è gravissimo Intorno alle 8.30 di questa mattina i sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere un uomo di 64 anni investito da un treno e rimasto gravemente ferito. L'impatto è avvenuto in un tratto della ferrovia che attraversa alcuni campi incolti e dove non ci sono passaggi a livello. Il ferito,...

