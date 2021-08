Un' endovenosa di vitamine

Leggi su panorama

(Di venerdì 6 agosto 2021) È l'ultima moda anti-aging in arrivo dagli Stati Uniti: farsi fare una flebo (che può durare ore) con un cocktail di sostanze antiossidanti, acido ialuronico, carnitina... La promessa? Ringiovanire dentro e fuori, mantenendo in forma il sistema imunitario. Ma le evidenze scientifiche che funzioni, mettono in guardia i medici, non sono così convincenti. Chi ha paura di aghi e siringhe? Sicuramente non le celebrità, internazionali e nostrane, che per rimanere giovani e in salute si sottopongono a lunghe sedute di infusione diper via. Kim Kardashian, Rihanna, Rita Ora, solo per fare qualche nome, ne vanno pazze. È la moda del momento: ...