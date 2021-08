Tempesta d’amore | anticipazioni 9 agosto | Florian arrabbiato con suo fratello

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 6 agosto 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che lunedì 92021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento.verrà a conoscenza del piano che hanno in mente Ariane e suo, e perderà completamente le staffe. I due hanno in mente di costruire ...