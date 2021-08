Spagna | pericolo orche nello Stretto di Gibilterra

Advertising

JackBalle4 : @GiambaLibero @legalizzas @sciltian @Icompetenti @GlosweetyGlo @m_spagna @OrNella645587 Pericolo per i proletari suona meglio -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna pericolo

ANSA Nuova Europa

Lo scorso settembre, il governo spagnolo aveva annunciato misure simili a quelle adottate in questo caso per un'area di costa della Galizia (nord - ovest della) in cui era stata riscontrata la ...... di Carlos Lenin realizzato Messico; Azul, di Emilio Martínez - Borso,; Brigitte Bardot , di ... Il contesto gli porta a scontrarsi con ile solo dopo l'incidente di uno dei protagonisti ...La presenza di orche nella zona dello stretto di Gibilterra, sul lato atlantico, ha portato il governo spagnolo ha prendere provvedimenti per frenare l'alto numero di incidenti con barche a vela regis ...Sabato 7 agosto, alle ore 18.30, il nuovo appuntamento rientrante nell’esclusivo progetto del Comune di Macchiagodena denominato “Genius Loci. Portami un ...