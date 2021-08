Sanremo 2022: confermato Amadeus (Di venerdì 6 agosto 2021) Amadeus sarà direttore artistico del Festival di Sanremo 2022. Ad annunciarlo è stato il direttore della Rai che ha riconosciuto il lavoro fatto da Amadeus durante le ultime due edizioni e che sarà portato avanti anche il prossimo anno. “Non vedo l’ora”, ha detto Amadeus, che al momento si trova in vacanza. Per la terza volta consecutiva Amadeus sarà direttore artistico del Festival di Sanremo nel 2022. Nonostante Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 6 agosto 2021)sarà direttore artistico del Festival di. Ad annunciarlo è stato il direttore della Rai che ha riconosciuto il lavoro fatto dadurante le ultime due edizioni e che sarà portato avanti anche il prossimo anno. “Non vedo l’ora”, ha detto, che al momento si trova in vacanza. Per la terza volta consecutivasarà direttore artistico del Festival dinel. Nonostante Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Raiofficialnews : ??#Sanremo2022: è Amadeus il Direttore artistico e conduttore della 72? edizione del Festival di Sanremo.… - rtl1025 : ?? #Amadeus fa tris al Festival di #Sanremo: sarà conduttore e direttore artistico dell'edizione 2022, per il terzo… - rtl1025 : ?? #Amadeus fa tris a #Sanremo: sarà conduttore e direttore artistico dell'edizione 2022, per il terzo anno consecu… - CorrNazionale : #Amadeus per la terza edizione consecutiva condurrà il Festival di #Sanremo2022 - lostthemoth : RT @lastgiuli: amadeus confermato conduttore di sanremo 2022 eccoci qua tutti pronti a fare after anche l'anno prossimo -