Quan Hongchan, medaglia (e cuore) d’oro: un gesto commovente nei confronti della madre (Di venerdì 6 agosto 2021) Sorpresa nella finale dei tuffi femminili singoli dalla piattaforma di 10m! A trionfare è la giovanissima atleta cinese Quan Hongchan, a soli 14 anni e 130 giorni, che aveva decisamente un motivo in più ad ispirarla nella sua formidabile prestazione, la mamma gravemente malata. LEGGI ANCHE => “Non rispondo neanche”: Jacobs snobba le accuse. Per lui una Quantità di test antidoping da record Le olimpiadi più impegnative e impegnate (socialmente) Tokyo 2020 sta dando spettacolo sia sportivo che umano. Le olimpiadi sono un susseguirsi di medaglie storiche e storici momenti, sportivi e no. L’ultimo, solamente in ordine ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 6 agosto 2021) Sorpresa nella finale dei tuffi femminili singoli dalla piattaforma di 10m! A trionfare è la giovanissima atleta cinese, a soli 14 anni e 130 giorni, che aveva decisamente un motivo in più ad ispirarla nella sua formidabile prestazione, la mamma gravemente malata. LEGGI ANCHE => “Non rispondo neanche”: Jacobs snobba le accuse. Per lui unatità di test antidoping da record Le olimpiadi più impegnative e impegnate (socialmente) Tokyo 2020 sta dando spettacolo sia sportivo che umano. Le olimpiadi sono un susseguirsi di medaglie storiche e storici momenti, sportivi e no. L’ultimo, solamente in ordine ...

Advertising

Eurosport_IT : Quan Hongchan riscrive la storia dei tuffi dalla piattaforma 10m a soli 14 anni! ???? 1° tuffo: ??- 9,5 - 9 - 9 - 9,5… - Eurosport_IT : Come Nadia Comaneci, ?? perfetto dalla piattaforma 10 metri... ?? Quan Hongchan, che fenomeno! ??? #HomeOfTheOlympics… - Eurosport_IT : Un oro straordinario quella della 14enne Hongchan Quan ?????? Ma la giovane cinese non gareggia per le medaglie ma pe… - un_nome_utente : RT @Eurosport_IT: Quan Hongchan riscrive la storia dei tuffi dalla piattaforma 10m a soli 14 anni! ???? 1° tuffo: ??- 9,5 - 9 - 9 - 9,5 - 9 -… - FannyQueeen : RT @Eurosport_IT: Quan Hongchan riscrive la storia dei tuffi dalla piattaforma 10m a soli 14 anni! ???? 1° tuffo: ??- 9,5 - 9 - 9 - 9,5 - 9 -… -