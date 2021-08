Polizia Locale riceve il premio “Golden Leaf” per l’impegno nella lotta in difesa dell’ambiente (Di venerdì 6 agosto 2021) La Sindaca di Roma, Virginia Raggi, il Comandante del Corpo di Polizia Locale, Ugo Angeloni, hanno avuto l’onore di ricevere il premio della “Golden Leaf” nell’ambito della terza edizione di Italia Green Film Festival, competizione internazionale di film su tematiche ambientali e sociali. Un importante riconoscimento all’impegno di Roma Capitale e della Polizia Locale nelle attività in tema di sostenibilità e tutela ambientale. Sono oltre 5mila le violazioni contestate dalla Polizia Locale della Capitale ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 6 agosto 2021) La Sindaca di Roma, Virginia Raggi, il Comandante del Corpo di, Ugo Angeloni, hanno avuto l’onore dire ildella “” nell’ambito della terza edizione di Italia Green Film Festival, competizione internazionale di film su tematiche ambientali e sociali. Un importante riconoscimento aldi Roma Capitale e dellanelle attività in tema di sostenibilità e tutela ambientale. Sono oltre 5mila le violazioni contestate dalladella Capitale ...

