Novità in allenamento, Spalletti prova Osimhen in una nuova posizione in campo (Di venerdì 6 agosto 2021) Continua il lavoro di Luciano Spalletti nei confronti di Victor Osimhen. Dopo la sessione personalizzata mirata sui movimenti e il tiro in porta del primo giorno di allenamento in ritiro a Castel di Sangro, in questa seconda mattina di lavoro il tecnico ha lavorato nuovamente con il nigeriano. Infatti, durante la partitella a campo Osimhen è stato infatti schierato nel ruolo di esterno sinistro, con Zielinski prima punta. Più che un nuovo esperimento tattico è sembrato un tentativo per capire determinati movimenti all'attaccante. Dal nostro inviato a Castel di Sangro: Pasquale ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 6 agosto 2021) Continua il lavoro di Lucianonei confronti di Victor. Dopo la sessione personalizzata mirata sui movimenti e il tiro in porta del primo giorno diin ritiro a Castel di Sangro, in questa seconda mattina di lavoro il tecnico ha lavoratomente con il nigeriano. Infatti, durante la partitella aè stato infatti schierato nel ruolo di esterno sinistro, con Zielinski prima punta. Più che un nuovo esperimento tattico è sembrato un tentativo per capire determinati movimenti all'attaccante. Dal nostro inviato a Castel di Sangro: Pasquale ...

Advertising

gilnar76 : Novità in allenamento, Spalletti prova Osimhen in una nuova posizione in campo #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - SampNews24 : #Sampdoria in campo a #Bogliasco: le ultime dall’allenamento - NunzioMarrazzo : Napoli. A lavoro anche i campioni d’Europa, novità su Ghoulam ?? #Allenamento, #Amichevole, #Azzurri, #Calcio,… - junews24com : Allenamento #Juve: le novità verso il #Barcellona ?? - gilnar76 : Allenamento #Milan: Pioli prepara la squadra per il Valencia, le novità #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

Ultime Notizie dalla rete : Novità allenamento Wearable e le Olimpiadi: andiamo verso il 'doping tecnologico"? ...una sorta di ' doping tecnologico ' destinato ad aumentare il divario tra chi proviene da una nazione con una federazione sportiva ricca " e quindi dotata di tutte le novità in fatto di allenamento ...

Il circuito WTA sbarca a Courmayeur Si tratta di una novità quasi assoluta, poiché l'Italia è un Paese tradizionalmente legato alla ... attraverso il metodo dello sport: passione, impegno, responsabilità e soprattutto "Allenamento". ...

Allenamento Juve: le novità dalla Continassa dopo il secondo giorno Juventus News 24 ...una sorta di ' doping tecnologico ' destinato ad aumentare il divario tra chi proviene da una nazione con una federazione sportiva ricca " e quindi dotata di tutte lein fatto di...Si tratta di unaquasi assoluta, poiché l'Italia è un Paese tradizionalmente legato alla ... attraverso il metodo dello sport: passione, impegno, responsabilità e soprattutto "". ...