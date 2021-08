Nidi e asili di Torino anticipano l’apertura (Di venerdì 6 agosto 2021) Nei Nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali, l’anno educativo e scolastico inizierà l’8 settembre, in anticipo rispetto alla data del 13 settembre fissata dalla Regione Piemonte. Da mercoledì 8 a venerdì 10 si osserverà l’orario dalle 8.30 alle 13.30, comprensivo del servizio di ristorazione per le bambine ed i bambini che già frequentavano lo scorso anno. A partire dal 13 settembre l’orario sarà quello normale, dalle 7.30 alle 17.30, con pre e post nido/scuola e l’avvio dell’inserimento graduale dei nuovi iscritti. Le attività didattiche saranno sospese dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 (vacanze di Natale), dal 28 febbraio al 1 marzo (vacanze di ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 6 agosto 2021) Neie nelle scuole dell’infanzia comunali, l’anno educativo e scolastico inizierà l’8 settembre, in anticipo rispetto alla data del 13 settembre fissata dalla Regione Piemonte. Da mercoledì 8 a venerdì 10 si osserverà l’orario dalle 8.30 alle 13.30, comprensivo del servizio di ristorazione per le bambine ed i bambini che già frequentavano lo scorso anno. A partire dal 13 settembre l’orario sarà quello normale, dalle 7.30 alle 17.30, con pre e post nido/scuola e l’avvio dell’inserimento graduale dei nuovi iscritti. Le attività didattiche saranno sospese dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 (vacanze di Natale), dal 28 febbraio al 1 marzo (vacanze di ...

nuovasocieta : Nidi e asili di Torino anticipano l’apertura - ricordisospesi : Non è detto ! Possono anche metterlo ma sono i conteggi a parlare .. sperando nelle riaperture più che delle Univer… - hic191 : Quattro anni fa, avete permesso che migliaia di bimbi perfettamente sani venissero espulsi da nidi ed asili per non… - bellinandrea1 : @Nayrobica_ Con quell'esempio è un po' estremizzato ma il discorso ha molto senso per gli asili nidi ad esempio, do… - lavocediasti : Asili nidi, botta e risposta tra la consigliera di CambiAmo Asti e Amministrazione -