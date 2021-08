Nervi, tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo porticciolo (Di venerdì 6 agosto 2021) Lunedì 9 agosto, alle ore 20.30, è in programma l'inaugurazione del porticciolo di Nervi . Interverranno Federico Bogliolo, assessore Municipio IX Levante, Pierfrancescoantonio Carleo, presidente ... Leggi su genovatoday (Di venerdì 6 agosto 2021) Lunedì 9 agosto, alle ore 20.30, è in programma l'deldi. Interverranno Federico Bogliolo, assessore Municipio IX Levante, Pierfrancescoantonio Carleo, presidente ...

Dorian221190 : RT @genovatoday: Nervi, tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo porticciolo - genovatoday : Nervi, tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo porticciolo - deborapaola74 : @biasi_lorena Buongiorno Lorena ?? Ma infatti non serve, si nota e spesso mi capita di sentire a lavorare frasi del… - Incantatore_ : @GiuliaCortese1 È una cosa che in parte condivido. Basta andare a Lisbona e vedere i loro ponti. Poi però mi dà ai… - gocciadifuoco : La gente comincia a darmi i nervi, un esercente si arrangia secondo disposizioni e gli rompono le balle, non lo fa… -