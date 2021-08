Lino Guanciale saluta il set di Noi per La Porta Rossa 3 a Trieste: “Grazie Pietro per questo viaggio” (Di venerdì 6 agosto 2021) Lino Guanciale saluta il set di Noi a Torino. Per l’attore si sono appena concluse le riprese della fiction Rai, remake della serie americana di successo This Is Us, come comunicato da lui stesso sul suo profilo Instagram. “Ultimo giorno nei tuoi panni Pietro… Grazie per questo viaggio.” È bene precisare che l’attore ha terminato di girare le scene che riguardano il suo personaggio, il capofamiglia di Noi (che nella versione americana corrisponde a quello di Milo Ventimiglia, Jack Pearson). Le riprese di Noi, attualmente a Torino, proseguiranno ancora con il resto del ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 6 agosto 2021)il set di Noi a Torino. Per l’attore si sono appena concluse le riprese della fiction Rai, remake della serie americana di successo This Is Us, come comunicato da lui stesso sul suo profilo Instagram. “Ultimo giorno nei tuoi panniper.” È bene precisare che l’attore ha terminato di girare le scene che riguardano il suo personaggio, il capofamiglia di Noi (che nella versione americana corrisponde a quello di Milo Ventimiglia, Jack Pearson). Le riprese di Noi, attualmente a Torino, proseguiranno ancora con il resto del ...

