L’assalto dei big della scherma contro il Ct Cipressa dopo il flop di Tokyo: «È un incapace: sostituitelo» (Di venerdì 6 agosto 2021) È una lettera di sostanziale sfiducia per il Ct Andrea Cipressa quella partita da 16 big della scherma azzurra dopo che la pattuglia italiana è tornata da Tokyo con un bottino di tre argenti e due bronzi, bel al di sotto delle aspettative per una disciplina che aveva abituato l’Italia a posti alti del podio. La sfiducia per Cipressa arriva sia dalla squadra maschile che da quella femminile, come riporta la Gazzetta dello sport, con la richiesta diretta al presidente di Federscherma, Paolo Azzi, di cambiare allenatore immediatamente per la «perdurante disorganizzazione ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 agosto 2021) È una lettera di sostanziale sfiducia per il Ct Andreaquella partita da 16 bigazzurrache la pattuglia italiana è tornata dacon un bottino di tre argenti e due bronzi, bel al di sotto delle aspettative per una disciplina che aveva abituato l’Italia a posti alti del podio. La sfiducia perarriva sia dalla squadra maschile che da quella femminile, come riporta la Gazzetta dello sport, con la richiesta diretta al presidente di Feder, Paolo Azzi, di cambiare allenatore immediatamente per la «perdurante disorganizzazione ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'@Inter respinge una maxi offerta del @ChelseaFC per #Lukaku. La volontà del giocatore sarà decis… - Antonel63705731 : L'ASSALTO ALLA CAROVANA DEI 200 MILIARDI EUROPEI - Antonel63705731 : L'ASSALTO ALLA CAROVANA DEI 200 MILIARDI EUROPEI - FNuovaSicilia : RT @ProvenzaleG: Stanno toccando il lavoro, per sempre, stanno toccando la vita. Cose sacre, che hai ottenuto grazie al sacrificio tuo e d… - FNCatania : RT @ProvenzaleG: Stanno toccando il lavoro, per sempre, stanno toccando la vita. Cose sacre, che hai ottenuto grazie al sacrificio tuo e d… -

Ultime Notizie dalla rete : L’assalto dei L’assalto dei big della scherma contro il Ct Cipressa dopo il flop di Tokyo: «È un incapace: sostituitelo» Open