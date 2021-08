L'appello di Draghi agli italiani: "Vaccinatevi e rispettate le regole" (Di venerdì 6 agosto 2021) Vaccinarsi e rispettare le regole per far sì che "l'economia italiana possa andare ancora meglio di ora". In mattinata il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato la stampa per rivolgere ai giornalisti parlamentari un saluto informale prima della pausa ferragostana. "Ieri ho ringraziato i ministri per il lavoro e la determinazione avuta in questi sei mesi di governo, nel disegnare e attuare l'agenda", ha detto Draghi, che ha indicato le prossime priorità del governo: "L'impegno che abbiamo preso è per cominciare la scuola in presenza, assolutamente", sempre tenendo in considerazione "la continuazione della campagna ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 6 agosto 2021) Vaccinarsi e rispettare leper far sì che "l'economia italiana possa andare ancora meglio di ora". In mattinata il presidente del Consiglio Marioha incontrato la stampa per rivolgere ai giornalisti parlamentari un saluto informale prima della pausa ferragostana. "Ieri ho ringraziato i ministri per il lavoro e la determinazione avuta in questi sei mesi di governo, nel disegnare e attuare l'agenda", ha detto, che ha indicato le prossime priorità del governo: "L'impegno che abbiamo preso è per cominciare la scuola in presenza, assolutamente", sempre tenendo in considerazione "la continuazione della campagna ...

