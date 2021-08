Inter, proposto uno scambio al Sassuolo, il club non è convinto (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Inter offre uno scambio al Sassuolo. Si tratta di Gianluca Scamacca che andrebbe ai nerazzurri e Lucien Agoumé ai neroverdi, entrambi con la formula del prestito. Questo nuovo scenario di mercato, viene riportato da La Gazzetta dello Sport. Scamacca, classe ’99, andrebbe all’Inter per fare da vice alla prima punta titolare, che sarà acquistata a breve per sostituire Lukaku, ormai in direzione Chelsea. Agoumè, potrebbe diventare uno dei protagonisti nella nuova stagione del Sassuolo, guidato da Alessio Dionisi. Il club non sembra però essere convinto, al momento, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 agosto 2021) L’offre unoal. Si tratta di Gianluca Scamacca che andrebbe ai nerazzurri e Lucien Agoumé ai neroverdi, entrambi con la formula del prestito. Questo nuovo scenario di mercato, viene riportato da La Gazzetta dello Sport. Scamacca, classe ’99, andrebbe all’per fare da vice alla prima punta titolare, che sarà acquistata a breve per sostituire Lukaku, ormai in direzione Chelsea. Agoumè, potrebbe diventare uno dei protagonisti nella nuova stagione del, guidato da Alessio Dionisi. Ilnon sembra però essere, al momento, ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Inter, proposto #Kean: la prima scelta resta #Zapata. Il tentativo per #Vlahovic è stato da 50 milioni: respinto - PPirajno : RT @TizASRoma1927: Me spiegate @sportmediaset che parla tre minuti de fila di un interesse dell'Inter per Dzeko e addirittura del tipo di c… - TizASRoma1927 : Me spiegate @sportmediaset che parla tre minuti de fila di un interesse dell'Inter per Dzeko e addirittura del tipo… - zazoomblog : Calciomercato Inter proposto Abraham per Lukaku: la risposta - #Calciomercato #Inter #proposto - infoitsport : Inter, Scamacca avanza. Proposto un ex juventino -