Grealish al City | l’acquisto più costoso di sempre in Premier…aspettando gli attaccanti Le classifiche

l'acquisto di Jack Grealish da parte del Manchester City, pagato 117 milioni all'Aston Villa, è l'acquisto più costoso di sempre in Premier, almeno fino ad oggi, aspettando Harry Kane e chissà anche Lukaku che potrebbe tornare in Premier dall'Inter. Grealish ha superato l'acquisto di PaulPogba dello United che nel 2016 lo prese dalla Juve. Con i suoi 105 milioni, Pogba era in vetta fino a ieri a questa classifica. Sul podio c'è Maguire, difensore acquistato ancora dallo United nel 2019, pagato 87 milioni al Leicester. Scende dal podio un fresco acquisto, ...

B24PT : Grealish é do Man City! - Futhead : Aguero: City ?? Barca Grealish: Villa ?? City Messi: - DiMarzio : #Grealish è un nuovo giocatore del @ManCity: 'Lavorare con Guardiola sarà speciale' - AFabbri80 : @ItalianRedDevil Secondo te cosa ci dobbiamo aspettare come risultati quest'anno? Dopo Grealish al City pensi che p… - carlossoaresr : RT @B24PT: Grealish é do Man City! -