F1: Ungheria pronta ad ospitare il Circus fino al 2037 (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Governo ungherese è intenzionato ad estendere il proprio contratto con il Circus della Formula Uno fino al 2037. Il Ministro nazionale per l’innovazione Laszlo Palkovic, presente durante il weekend di gara ha inoltre annunciato un possibile ammodernamento del circuito. “Ho assicurato a Stefano Domenicali– ha commentato Palkovic – che il governo ungherese vuole continuare a ospitare la F1 in Ungheria Abbiamo un accordo finanziario fino al 2032 e vorremmo estenderlo per cinque o dieci anni. È stato accettato che dopo il 2032 abbiamo questa opzione fino al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Governo ungherese è intenzionato ad estendere il proprio contratto con ildella Formula Unoal. Il Ministro nazionale per l’innovazione Laszlo Palkovic, presente durante il weekend di gara ha inoltre annunciato un possibile ammodernamento del circuito. “Ho assicurato a Stefano Domenicali– ha commentato Palkovic – che il governo ungherese vuole continuare ala F1 inAbbiamo un accordo finanziarioal 2032 e vorremmo estenderlo per cinque o dieci anni. È stato accettato che dopo il 2032 abbiamo questa opzioneal ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @DSant65: #Orban :#UE non intervenga minimamente sull’educazione dei nostri bambini” e poi”#UNGHERIA pronta ad uscire da questo covo di… - RobertoZucchi11 : RT @DSant65: #Orban :#UE non intervenga minimamente sull’educazione dei nostri bambini” e poi”#UNGHERIA pronta ad uscire da questo covo di… - colorARTillery : RT @DSant65: #Orban :#UE non intervenga minimamente sull’educazione dei nostri bambini” e poi”#UNGHERIA pronta ad uscire da questo covo di… - VCountry3 : RT @DSant65: #Orban :#UE non intervenga minimamente sull’educazione dei nostri bambini” e poi”#UNGHERIA pronta ad uscire da questo covo di… - buronjek : RT @DSant65: #Orban :#UE non intervenga minimamente sull’educazione dei nostri bambini” e poi”#UNGHERIA pronta ad uscire da questo covo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria pronta Gay diktat dall'Ue, ma l'Ungheria contrattacca ... sull'Ungheria che avrebbe usato i servizi dell' israeliana NSO per monitorare opposizioni, leader europei e mass media e sull'Ungheria pronta a uscire dall'UE dopo il 2030. Il 3 agosto, l'...

Olimpiadi, Italia in lotta per la top10 del medagliere! Sarà volata con Francia e altre sette Anche l'Olanda sembra pronta a spiccare il volo con Sifan Hassan ancora impegnata nelle finali dei ... Il pericolo principale proviene dall'Ungheria , che con tre ori supererebbe l'Italia. Ai magiari ...

L’Orban furioso. “Ungheria pronta a uscire dall’Ue nel 2030” Il Primato Nazionale F1: Ungheria pronta ad ospitare il Circus fino al 2037 Il Governo ungherese è intenzionato ad estendere il proprio contratto con il Circus della Formula Uno fino al 2037. Il Ministro nazionale per l’innovazione Laszlo Palkovic, presente durante il weekend ...

Mondiali Under 19 Femminili: ecco l'Italia di coach Riccardi La nostra Nazionale si presenta all'appuntamento iridato con poche gare di preparazione ma con la solita grande preparazione tecnica e tattica ...

... sull'che avrebbe usato i servizi dell' israeliana NSO per monitorare opposizioni, leader europei e mass media e sull'a uscire dall'UE dopo il 2030. Il 3 agosto, l'...Anche l'Olanda sembraa spiccare il volo con Sifan Hassan ancora impegnata nelle finali dei ... Il pericolo principale proviene dall', che con tre ori supererebbe l'Italia. Ai magiari ...Il Governo ungherese è intenzionato ad estendere il proprio contratto con il Circus della Formula Uno fino al 2037. Il Ministro nazionale per l’innovazione Laszlo Palkovic, presente durante il weekend ...La nostra Nazionale si presenta all'appuntamento iridato con poche gare di preparazione ma con la solita grande preparazione tecnica e tattica ...