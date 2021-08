Emissioni Usa - LEpa presenta standard più severi

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 6 agosto 2021) L'Epa, l'agenzia per l'ambiente degli Stati Uniti, hato nuove proposte per ridurre lee i consumi delle autovetture: se approvate, andranno a cancellare l'allentamento normativo voluto dall'ex presidente Donald Trump e saranno molto più severe di quelle volute in passato dall'amministrazione Obama. Il nuovo quadro normativo prevede, per esempio, che si riducano i consumi di carburante del 10% già con i model year 2023 e si arrivi a un'autonomia media di 52 miglia per gallone di carburante (circa 22,1 chilometri per litro) entro il 2026. Il confronto. L'Epa, che ha anche proposto un aumento dell'efficienza intorno al 5% l'anno per ogni ...