Draghi | “Agli italiani dico vaccinatevi e rispettate le regole”

(Di venerdì 6 agosto 2021) “Colgo l’occasione per augurare buone vacanze. Non sono qui per celebrare nulla ma volevo comunque dire che le cose per l’economia italiana vanno bene e spero vadano ancora meglio. Affinché vadano ancora meglio – ed è questo un messaggio che voglio lanciare con chiarezza, dicendolo a tutti noi e a tutti glile”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, incontrando brevemente i giornalisti a palazzo Chigi per un saluto, prima della pausa estiva dei lavori del governo. L'articolo ...

......, non si può ancora abbassare la guardia nella lotta al Covid. Con l'invito al Paese a fare l'ultimo passo. 'Le cose per l'economia italiana vanno bene e si spera che vadano anche meglio:...(Teleborsa) - "Le cose per l'economia italiana vanno bene e si spera che vadano anche meglio, agli italiani voglio dire: perché vadano meglio vaccinatevi e rispettate le regole". Così il Premier Mario ...Per l'economia italiana le cose al momento vanno bene ma lancio un appello agli italiani: Vaccinatevi e seguite le regole" A dirlo il premier Mario Draghi, che ha aggiunto: "Il reddito di cittadi ...