Domenico D’Addio morto in un incidente: lavorava con Massimo Bottura (Di venerdì 6 agosto 2021) Domenico D’Addio è morto a Modena a soli 25 anni a causa di un tragico incidente stradale. Il giovane lavorava come maitre in un b&b del noto chef Massimo Bottura. Domenico D’Addio (Facebook)incidente mortale nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 agosto, a Modena. A perdere la vita è stato un giovane di 25 anni originario di Guastella, Domenico D’Addio. La vittima lavorava come maitre a Casa Maria Luigia, famoso b&b del pluristellato chef Massimo ... Leggi su ck12 (Di venerdì 6 agosto 2021)a Modena a soli 25 anni a causa di un tragicostradale. Il giovanecome maitre in un b&b del noto chef(Facebook)mortale nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 agosto, a Modena. A perdere la vita è stato un giovane di 25 anni originario di Guastella,. La vittimacome maitre a Casa Maria Luigia, famoso b&b del pluristellato chef...

