Antitrust, oltre 11 milioni di multa a Poste per abuso dipendenza economica (Di venerdì 6 agosto 2021) L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato per oltre 11 milioni di euro Poste Italiane per abuso di dipendenza economica. Secondo l'Antitrust, l'azienda ha imposto clausole ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 6 agosto 2021) L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato per11di euroItaliane perdi. Secondo l', l'azienda ha imposto clausole ...

Advertising

fisco24_info : Antitrust: sanzione di oltre 11 milioni a Poste per abuso di dipendenza economica: Secondo l’ Antitrust, Poste Ital… - a_silvestrini : RT @antitrust_it: #Antitrust: sanzione di oltre 11 milioni a #PosteItaliane per #abuso di dipendenza economica dal 2012 al 2017 #concorrenz… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Antitrust, oltre 11 milioni di multa a Poste per abuso dipendenza economica #PosteItaliane - Barbara68545184 : RT @MediasetTgcom24: Antitrust, oltre 11 milioni di multa a Poste per abuso dipendenza economica #PosteItaliane - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Antitrust, oltre 11 milioni di multa a Poste per abuso dipendenza economica #PosteItaliane -