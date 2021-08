Amici 21, ecco i retroscena dietro la mancata conferma di Arisa nel cast (Di venerdì 6 agosto 2021) La notizia della mancata riconferma di Arisa nel cast della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi ha fatto particolarmente discutere nelle scorse ore. All’indiscrezione lanciata da Dagospia aveva fatto seguito un post stizzito della cantante genovese che si era risentita per gli appellativi usati nei suoi confronti dal portale di Roberto D’Agostino. La notizia dell’esclusione di Arisa appare sempre più vicina all’ufficialità e il sempre informatissimo Davide Maggio ha appena raccontato cosa ci sarebbe dietro questa mancata ... Leggi su isaechia (Di venerdì 6 agosto 2021) La notizia dellaridineldella prossima edizione didi Maria De Filippi ha fatto particolarmente discutere nelle scorse ore. All’indiscrezione lanciata da Dagospia aveva fatto seguito un post stizzito della cantante genovese che si era risentita per gli appellativi usati nei suoi confronti dal portale di Roberto D’Agostino. La notizia dell’esclusione diappare sempre più vicina all’ufficialità e il sempre informatissimo Davide Maggio ha appena raccontato cosa ci sarebbequesta...

