Vieri: «Juve troppo forte, solo Conte poteva levarle lo scudetto» (Di giovedì 5 agosto 2021) Bobo Vieri parla del prossimo campionato e della possibile lotta scudetto tra Juventus e Inter. Le sue parole Christian Vieri, ex attaccante di Juventus e Inter, dice la sua sulla possibile lotta scudetto tra bianconeri e nerazzurri anche alla luce degli ultimi aggiornamenti di mercato. Ecco le dichiarazioni in diretta Twitch alla Bobo TV sulla Serie A. «solo con Conte l’Inter poteva vincere lo scudetto, la Juve è troppo più forte e per altri 3-4 anni secondo me ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Boboparla del prossimo campionato e della possibile lottatrantus e Inter. Le sue parole Christian, ex attaccante dintus e Inter, dice la sua sulla possibile lottatra bianconeri e nerazzurri anche alla luce degli ultimi aggiornamenti di mercato. Ecco le dichiarazioni in diretta Twitch alla Bobo TV sulla Serie A. «conl’Intervincere lo, lapiùe per altri 3-4 anni secondo me ...

