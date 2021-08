Vendite al dettaglio in lieve crescita a giugno (Di giovedì 5 agosto 2021) . L’Istat stima un aumento rispetto al mese precedente dello0,7%. Nel secondo trimestre del 2021, in termini congiunturali, le Vendite al dettaglio aumentano del 2,7%. La crescita è ampia per i beni non alimentari, più contenuta per gli alimentari. Su base annua l’aumento è pari al 7,7%. Si registrano variazioni positive per quasi tutti i gruppi di prodotti ad eccezione di Giochi, giocattoli, sport e campeggio, Mobili, articoli tessili e arredamento. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) . L’Istat stima un aumento rispetto al mese precedente dello0,7%. Nel secondo trimestre del 2021, in termini congiunturali, lealaumentano del 2,7%. Laè ampia per i beni non alimentari, più contenuta per gli alimentari. Su base annua l’aumento è pari al 7,7%. Si registrano variazioni positive per quasi tutti i gruppi di prodotti ad eccezione di Giochi, giocattoli, sport e campeggio, Mobili, articoli tessili e arredamento. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

