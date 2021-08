USA, cresce deficit commerciale a giugno (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Aumenta il deficit commerciale americano. Nel mese di giugno la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 75,7 miliardi di dollari, in crescita rispetto al passivo di 71 miliardi di maggio (dato rivisto da -71,2 miliardi). Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, risulta peggiore delle stime degli analisti, che erano per un disavanzo di 74,1 miliardi di dollari. Le esportazioni sono salite a 207,7 miliardi (+0,6%) e le importazioni a 283,4 miliardi di dollari (+2,1%). Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Aumenta ilamericano. Nel mese dila bilanciaha mostrato un disavanzo di 75,7 miliardi di dollari, in crescita rispetto al passivo di 71 miliardi di maggio (dato rivisto da -71,2 miliardi). Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, risulta peggiore delle stime degli analisti, che erano per un disavanzo di 74,1 miliardi di dollari. Le esportazioni sono salite a 207,7 miliardi (+0,6%) e le importazioni a 283,4 miliardi di dollari (+2,1%).

USA, cresce deficit commerciale a giugno

Papa Francesco, il "cattocapitalismo" Usa dietro l'opposizione Città del Vaticano, 5 ago. (askanews) - C'è un coagulo di interessi politici teso a 'benedire' il capitalismo dietro l'opposizione a papa Francesco. Esplosa con l'elezione di Jorge Mario Bergoglio, sb ...

L'interscambio Usa-Cina ai massimi livelli infuoca la ripresa Boom delle esportazioni di terre rare e di beni di consumo dalla Cina agli Usa, mentre la Repubblica popolare importa prodotti legati alla catena alimentare e gas liquefatto. Così i prezzi dei noli e ...

