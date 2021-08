Un posto al sole si ferma per la pausa estiva | quando tornerà in onda su Rai3?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 5 agosto 2021) Unalsi fermerà per laanche nel 2021, fortunatamente per i fan lo stop durerà solo poche settimane: eccoinsu. Unalva in ferie: lainfatti comincerà il 6 agosto per la popolare soap partenopea, cheperò suappena due settimane dopo con i nuovi episodi. Unal, dunque, non andrà inda lunedì 9 a venerdì ...